Япония выразила Китаю протест

Япония выразила протест Китаю из-за захода военного гидрографического корабля КНР в японские территориальные воды, передает Day.Az со ссылкой на агентство Kyodo.

Правительство Японии по дипломатическим каналам передало Пекину свою обеспокоенность и выразило протест.

Как передает агентство, ночью китайское военное гидрографическое судно зашло в территориальные воды Японии. В июне 2023 года также фиксировался подобный заход корабля.

Минобороны Японии утверждает, что китайский корабль был в территориальных водах около полутора часов. По данным Kyodo, действия корабля могут быть связаны с исследованиями дня для дальнейшего спуска подводной лодки в этом районе.