Шавкат Мирзиёев прибыл в США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк, где запланировано его выступление на пленарной сессии Генассамблеи ООН. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте главы республики.

В сообщении указано, что 19 сентября Мирзиёев выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии ГА ООН и представит свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Уточняется, что на полях международного политического мероприятия также пройдут саммит лидеров стран Центральной Азии и США, ряд двусторонних встреч с главами зарубежных государств, руководителями авторитетных международных организаций и ведущих американских компаний.

До этого пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов заявлял, что Мирзиёев собирается очно принять участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН во второй половине сентября.