Alibaba инвестирует в Турцию значительную сумму

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd сегодня сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что планирует инвестировать в стране 2 млрд долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, Майкл Эванс, президент Alibaba, рассказал об этом на встрече с Эрдоганом, согласно заявлению турецкого подразделения компании. В заявлении не указано, когда компания вложит эти средства.

Эванс также сказал, что Alibaba инвестировала в Турции 1,4 млрд долларов через подразделение Trendyol - одну из самых известных в стране платформ интернет-продаж.

Как сообщило подразделение Trendyol, Эванс рассказал подробности новых инвестиций, включая строительство дата-центра и логистического центра в Анкаре и экспортного терминала в Международном аэропорту Стамбула.