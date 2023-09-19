США и Евротройка призвали Иран немедленно вернуть аккредитацию инспекторам МАГАТЭ

Иран должен незамедлительно вернуть инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее отозванную у них аккредитацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении США и стран Евротройки (Великобритании, Германии и Франции), распространенном британским МИД.

"Иран должен немедленно отменить решение об отзыве аккредитации у инспекторов и в полной мере сотрудничать с Агентством, чтобы дать ему возможность убедиться в исключительно мирной направленности иранской ядерной программы. Франция, Германия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты продолжат всемерно поддерживать МАГАТЭ и международный режим верификации, от которых зависит безопасность всего мира", - сказано в документе.

Четыре государства обвинили Иран в "целенаправленном подрыве нормального планирования и работы агентства в сфере верификации и мониторинга". Было подчеркнуто, что у МАГАТЭ остаются "давние, серьезные и остающиеся нерешенными вопросы, касающиеся незадекларированных ядерных материалов, а также осуществляемой в Иране деятельности, на которые Иран уже больше четырех лет не отвечает".

Подчеркивается, что ответ Евротройки и США на действия Тегерана будет основываться на дальнейших заявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поводу ситуации с инспекторами.

Об отзыве аккредитации у восьми специалистов МАГАТЭ 16 сентября сообщили агентства Tasnim и Fars. Указывалось, что это решение Тегерана связано с недружественным заявлением, с которым выступили Великобритания, Германия, США и Франция в ходе недавнего заседания Совета управляющих МАГАТЭ. 14 сентября они потребовали от Ирана предоставить сведения, касающиеся частиц урана, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине, а также разрешить МАГАТЭ установку всех камер, которые оно сочтет необходимым.