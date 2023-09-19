Польша требует от ЕС выгонять нелегальных мигрантов

Вице-премьер, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил о требовании Польши к Европейскому Союзу отправлять нелегальных мигрантов на родину, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Совет министров принял резолюцию в отношении того, что делается на Лампедузе. Но Лампедуза является только определенного рода символом ситуации, которая угрожает всей Европе, в том числе Польше", - заявил Качиньский.

Он добавил, что после заседания кабинета министров принята резолюция, которая будет направлена в Европейский союз. Польша в документе требует не отказываться от компромисса, который был достигнут в 2018 году - тогда было принято решение отказаться от релокации мигрантов в Европейском союзе.