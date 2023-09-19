Акция протеста у здания правительства в Ереване

Участники акции протеста в Ереване пытаются прорвать полицейский кордон и войти в здание правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Периодически между ними и сотрудниками полиции происходят стычки. Участники акции скандируют "Никол - предатель".

Они недовольны политикой премьера Никола Пашиняна и его правительства по Карабаху, и считают, что именно его действия привели к "блокаде" и к последним событиям.