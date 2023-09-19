https://news.day.az/world/1599350.html Полиция применила светошумовые гранаты во время акции протеста в Ереване - ВИДЕО
Полиция применила светошумовые гранаты во время акции протеста в Ереване - ВИДЕО
Ситуация перед зданием правительства в Ереване обострилась.
Как сообщает Day.Az, произошло столкновение между гражданами и полицией.
Армянская полиция применила светошумовые гранаты для разгона собравшихся на площади.
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