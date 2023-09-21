В Турции ждут положительных новостей о поставках российского зерна в Африку
В Турции ждут положительных новостей о поставках российского зерна в Африку.
Турецкая сторона рассчитывает, что технические обсуждения по поставкам одного миллиона тонн российского зерна в Африку завершатся в ближайшее время.
Как передает Day.Az, об этом сообщил российским СМИ источник в турецкой технической делегации.
Россия и Турция осуществляют необходимые контакты по техническим вопросам поставки 1 миллиона тонн зерна, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Надеемся, что в ближайшее время все технические обсуждения завершатся, и мы перейдем к практической реализации проекта", - сообщил собеседник агентства.
Ранее мы писали о том, что Турция совместно с ООН прорабатывает идеи по зерновой сделке.
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