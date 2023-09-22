Кадры полицейской жестокости в Ереване

Полиция Армении жестко подвергает приводу участников акции протеста в Ереване, в том числе сына второго президента Роберта Кочаряна - Левона, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции проводили акцию на улице Амиряна. Полицейские начали подвергать приводу активистов, применяя силу и таща их по асфальту. Есть кадры, на которых несколько полицейских душат и пытаются затащить в полицейскую машину Кочаряна-младшего, правоохранители бьют ногами участников акции.

С раннего утра в Ереване проходят акции протеста. По состоянию на 10:30 было задержано 26 активистов, в том числе член нацкомитета оппозиционного движения Андраник Теванян.