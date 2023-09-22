Правительство Польши обвинили во взяточничестве при выдаче рабочих виз мигрантам

Правящая партия Польши "Право и справедливость" пытается дистанцироваться от скандала из-за сообщений о том, что консульства страны могли выдавать рабочие визы в обмен на взятки. Обвинения в коррупции могут подорвать позиции партии перед выборами в следующем месяце, пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению издания, это большая проблема для правящей партии, которая всегда выступала с антииммигрантской направленностью - особенно для выходцев из мусульманских стран.

"Вы знаете, кто в Европе привозит больше всего иммигрантов-мусульман? Правительство, которое ими пугает. Правительство "ПиС" ("Право и справедливость". - "Газета.Ru"), - приводит Politico слова лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска в социальных сетях.