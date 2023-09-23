США могут передать Вьетнаму пакет вооружений

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставке Вьетнаму крупного пакета вооружений, в который могут войти истребители F-16, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, сделка может быть заключена в течение следующего года. Она "может завершить новый этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем поставкой американских истребителей F-16, в то время как государство в Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море", заявил собеседник агентства.