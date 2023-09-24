Финляндия включила Украину в проект бюджета страны на 2024 год

Поддержка Украины находится в фокусе проекта бюджета Финляндии, представленного кабмином страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению, бюджет финского оборонного ведомства на 2024 год запланирован на уровне €6,2 млрд, что составит 2,3% от ВВП.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, слова которого приводятся в пресс-релизе, мир вокруг страны становится все более опасным.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, оборона должна быть приоритетом. При представлении бюджета мы сделаем дополнительные инвестиции в обороноспособность Финляндии, укрепим наши операции как страны НАТО и примем во внимание поддержку Украины", - сказал глава оборонного ведомства.

На компенсацию силам обороны Финляндии материалов, передаваемых Украине, в 2024 году запланировано €259 млн. Всего на закупку оборонных материалов - €1,5 млрд.