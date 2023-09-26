Франция трансформируется в полицейское государство

Численность французской полиции и жандармерии будет увеличена на 8,5 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в социальной сети X (ранее Twitter).

"В полиции и жандармерии будет создано 8,5 тыс. дополнительных рабочих мест, в том числе открываются 450 вакансий для специалистов в сфере кибербезопасности", - написал Дарманен.

Как указали в МВД, программу увеличения численности стражей порядка планируется выполнить до 2027 года.

Во Франции насчитывается около 150 тыс. полицейских и почти 100 тыс. жандармов.

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