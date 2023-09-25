Глава ЕЦБ пообещала сохранить высокую ставку

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что регулятор будет удерживать высокие процентные ставки до тех пор, пока это необходимо для снижения инфляции. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Будущие решения обеспечат достаточно высокий уровень ключевых ставок ЕЦБ настолько, насколько это потребуется", - подчеркнула Лагард.

Некоторые члены совета ЕЦБ считают, что на уровне 4% ставка уже достигла пика. Однако Лагард настаивает, что они должны оставаться высокими, пока инфляция не вернется к целевому уровню 2%. По ее словам, ЕЦБ полон решимости вернуть инфляцию к 2% в разумные сроки. Однако экономика еврозоны демонстрирует признаки замедления, что усложняет задачу регулятора.

ЕЦБ начал повышать ставку с лета 2022 года, так как Евросоюз столкнулся с мощным инфляционным давлением, возникшим после введения санкций в отношении России. Текущее ужесточение почти самое большое за все время работы Центробанка Европы. Выше 4,5% ставка была только в начале 2000-х в эру "краха доткомов", тогда максимальное значение доходило до 4,75% годовых.