Немцев призвали готовиться к холодной зиме

Скачок цен на электроэнергию и газ для домохозяйств в Германии не исключен зимой из-за повышенных геополитических рисков, заявила агентству DPA глава Федеральной ассоциации энергетической и водной промышленности (BDEW) Керстин Андреэ, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Ранее в сентябре представитель германского кабмина Вольфганг Бюхнер сообщил, что ввиду нормализации цен на газ, правительство намерено вновь ввести повышенный НДС для потребителей данного энергоносителя, хотя пониженная ставка должна была действовать до марта 2024 года.

"Поспешная отмена льгот может привести к тому, что потребители пострадают от нового скачка цен посередине отопительного сезона", - заявила Андреэ.

По ее словам, хоть цены сейчас и стабилизировались, существуют повышенные риски из-за геополитических событий.

В связи с этим глава ассоциации призвала продлить имеющиеся льготы для потребителей с конца текущего до весны следующего года.

Из-за роста цен на газ после начала конфликта на Украине, правительство Германии в прошлом году предоставило налоговые льготы на газ и теплоснабжение, понизив ставку НДС с 19% до 7%.