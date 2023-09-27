В Эстонии призвали страны НАТО увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что государства НАТО должны значительно увеличить расходы на оборону по примеру страны Балтии. По ее словам, из-за ситуации в Украине сегодня опасность больше, чем во времена "холодной войны", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"И это то, что я продвигаю и на уровне НАТО... Посмотрите на 1988 год, когда все союзники по НАТО тратили на оборону более 2% ВВП. И почему? Потому что они считали опасность серьезной. Однако сейчас опасность больше, чем во время холодной войны...", - завила Каллас.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует увеличить расходы на оборону и тратить на эту сферу 2% как минимум ВВП.

До этого издание Defence One со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании McKinsey сообщало, что страны Североатлантического альянса не смогут выполнить обязательство тратить 2% от ВВП на оборону.

"Одно дело - сделать политическое заявление об увеличении финансирования. Другое дело - выделить эти средства и направить в промышленность", - пишет аналитик Гильом де Раньери.