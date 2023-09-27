Китай временно закроет КПП на границе с Кыргызстаном

Власти КНР временно закроют расположенные на границе с Кыргызстаном пункты пропуска. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием в КНР праздника середины осени (29 сентября) и Дня образования КНР (1 октября) пункты пропуска "Торугарт - автодорожный" и "Иркештам - автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, буду временно закрыты", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, эти КПП не будут работать 29 сентября, а также с 1 по 3 октября.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов через них будет "осуществляться 30 сентября и вновь возобновится с 4 октября 2023 года".