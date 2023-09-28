США ввели безвизовый режим для граждан Израиля

США официально объявили о введении безвизового режима для граждан Израиля, который начнет действовать с 30 ноября 2023 года. Об этом сообщает газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник уточняет, что в среду, 27 сентября, администрация президента Джо Байдена допустила Израиль в избранную группу стран, жители которых могут въезжать на территорию Соединенных Штатов без получения визы. Отмечается, что это решение направлено на улучшение отношений между двумя странами в то время, когда американский лидер ведет сложную дипломатию с Израилем по ряду вопросов.