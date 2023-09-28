Иран заинтересовался Антарктидой

Иран планирует построить собственную научно-исследовательскую станцию на территории Антарктиды.

Как передает Day.Az со ссылкой ТАСС, это подтвердил командующий военно-морскими силами исламской республики Шахрам Ирани.

"Наш план на будущее - поднять знамя Ирана в Антарктиде. Исламская республика обладает собственной недвижимостью на этом континенте, и мы готовимся создать там собственную станцию, - приводит его слова иранские СМИ. - Наша деятельность на Южном полюсе будет носить научно-исследовательский характер".

О планах построить свою базу в Антарктиде говорил еще в 2013 году один из предшественников Ирани на посту командующего ВМС Голямреза Хадем Бигам. Однако Бигам утверждал, что на первом этапе присутствие Ирана на Южном полюсе может осуществляться в рамках сотрудничества с другими странами, и только на следующем этапе исламская республика перейдет к самостоятельной деятельности.

Иран претендует на регион в Антарктиде площадью примерно 252 км2, расположенный между 59,5° и 63,14° восточной долготы. На него также претендует Австралия, поскольку иранская антарктическая территория пересекается с австралийской зоной влияния.