https://news.day.az/world/1602528.html Тяжелое ДТП с пожаром в Тебризе, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
Тяжелое ДТП с пожаром в Тебризе, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня в Тебризе в результате столкновения бензовоза и легкового автомобиля вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, в результате происшествия погибли двое детей. Три человека, в том числе 1 женщина, получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.
Причиной инцидента стало то, что водитель бензовоза не справился с управлением транспортным средством.
При тушении пожара пострадали двое пожарных, им оказывается медицинская помощь на месте.
Сообщается, что пожар был потушен в течение нескольких часов.
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