Германия озаботилась вопросом безопасности ЕС

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) считает, что в ЕС необходимо создать пост еврокомиссара по вопросам безопасности, который мог бы отвечать в том числе за совместные закупки боеприпасов для Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европа должна взять на себя больше ответственности", - сказала она в интервью медиагруппе Funke. "Всем становится очевидно, насколько серьезна ситуация [с безопасностью]. В этой связи в Еврокомиссии необходим член, который будет заботиться о политике безопасности", - считает депутат Бундестага.

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