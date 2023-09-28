В Европе нашли свое самое слабое звено

Германия теперь самое слабое звено в экономике Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом пишет британская The Telegraph.

Страна не обращала внимание на тревожные сигналы несколько лет, но теперь закрывать глаза на проблемы стало сложно.

Последние почти 80 лет "больным человеком Европы" считала Великобритания (почти все время после Второй мировой войны). Но теперь Германия вырвалась в лидеры. Пунктуальная и дисциплинированная страна даже не может наладить движение поездов без опозданий, она погрязла в бюрократии, а инфраструктура экономики заметно постарела, пишет издание.

В 90-х годах прошлого века у немецкой экономики были объективные причины тормозить: страна объединялась после падения стены. Однако благодаря смелым реформам удалось решить проблему с безработицей, высококонкурентный производственный сектор и введение евро помогли Германии избежать рецессии и долговых проблем.

Сегодня Центральны банк Германии в своих отчетах говорит, что промышленность страны справилась с проблемами после пандемии и энергетического кризиса, который наступил из-за отказа от российского газа. Но Бундесбанк предупреждает, что для большего прогресса нужны большие изменения, а те, которые сейчас делаются, происходят медленно.

Однако большинство международных организаций - ОСЭР, МВФ, Еврокомиссия и сам Бундесбанк, признают, что экономика Германии в этом году сократится. Причем у единственной из всех стран, входящих в "Двадцатку". В следующие несколько лет они ожидают ее стагнацию.

В Европе есть еще две страны, от которых не ждут большого роста ВВП: это Италия и Великобритания, напоминает газета. Последняя пострадала от политики экс-премьера Лиз Трас и трудностей, связанных с Brexit.

Эксперты полагают, что среди всех проблемных стран, именно у Германии наибольшие структурные проблемы в экономике. Ее сильные стороны превратились в ее самые больные точки. Страна была лидером в автомобилестроении, станкостроении и химической промышленности. Но теперь промышленное производство падает с 2018 года. Особенно заметно падение в автомобилестроении, и в частности - электрокаров.

Немцам особенно тяжело принять тот факт, что сейчас мировая экономика опирается в большей степени на сферу услуг, в которой много цифровых технологий, а не промышленного прошлого, резюмирует издание.