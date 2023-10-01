В Британии изучают возможность отправки флота в Черное море

Великобритания изучает, какую роль ее флот может сыграть в Черном море для "защиты" коммерческих судов от России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью газете The Telegraph.

Шэппс подчеркнул, что Великобритания является военно-морской державой и воды Черного моря являются международными.

По словам министра, он обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

Автор статьи отмечает, что такие заявления министра символизируют изменение позиции британского правительства по поводу публичного обсуждения активизации военного участия страны в конфликте. Автор выразил мнение, что это может привести к "значительной эскалации" в вопросе вовлеченности Лондона в украинский конфликт.