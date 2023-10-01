Министр иностранных дел Франции опять посетит Армению
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

3 октября глава МИД Франции Катрин Колонна посетит Армению.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Франции.

В рамках визита французский дипломат встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.