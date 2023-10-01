https://news.day.az/world/1602882.html Министр иностранных дел Франции опять посетит Армению
Министр иностранных дел Франции опять посетит Армению
3 октября глава МИД Франции Катрин Колонна посетит Армению.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Франции.
В рамках визита французский дипломат встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
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