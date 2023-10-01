Британия разместила истребители в Польше

Великобритания отправила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов, намеченных на 15 октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

По его словам, пока он выступает, истребители "приземляются в Польше в ответ на просьбу со стороны польских друзей". Количество отправленных самолетов он не уточнил. По его мнению, этот шаг "станет мощным сигналом" поддержки союзника по НАТО.

Министр обороны Соединенного Королевства добавил, что кроме того, для развития "штурмовых подводных лодок" заключены соглашения на 4 млрд. фунтов стерлингов.