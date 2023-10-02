Турция обещает усилить борьбу против террористов

Военные операции Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией, примут более активный и жесткий характер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом российским СМИ сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как заявил источник агентства, во время своего вчерашнего выступления в парламенте Турции Эрдоган "сделал предупреждение о том, что наша борьба будет продолжена до последнего террориста".

"Военные операции наших героических военнослужащих обретут более активный и жесткий характер. Турция не станет заложником террористов", - добавил он.

1 октября возле здания МВД Турции в Анкаре произошел теракт, пострадали двое полицейских. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Сообщалось также, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов.