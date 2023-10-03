https://news.day.az/world/1603307.html Тайвань спустил на воду первую подлодку собственного производства
Тайвань спустил на воду первую подлодку собственного производства
На Тайване спустили на воду первую подлодку собственного производства. Об этом сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Дизель-электрическая субмарина получила название Hai Kun в честь персонажа китайского фольклора. На разработку и производство подлодки у Тайваня ушло около семи лет.
Точные технические характеристики субмарины неизвестны, однако издание со ссылкой на тайваньскую прессу пишет, что Hai Kun имеет водоизмещение 2500 тонн и длину 70 метров. Отмечается, что в субмарине до 40 процентов комплектующих имеют тайваньское происхождение.
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