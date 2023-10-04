Проармянскую Пелоси прогнали из своего кабинета

Бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси выселили из кабинета после отставки с поста Кевина Маккарти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что исполняющий обязанности спикера Патрик Макгенри уведомил Пелоси электронным письмом о том, что ей необходимо покинуть свой офис в Капитолии.

Издание подчеркивает, что помещение передадут для пользования офису спикера, только у некоторых членов палаты представителей есть дополнительные помещения подобного типа в Капитолии, традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания.

До этого стало известно, что временным спикером палаты представителей конгресса США назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

До этого, по данным результатов голосования конгресса США, стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената.

3 октября бывший спикер палаты представителей конгресса США заявлял, что не собирается сотрудничать с демократами в обмен на их голоса, для того, чтобы сохранить должность.