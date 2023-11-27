Черноморское побережье Грузии накрыл шторм

Черноморское побережье Грузии накрыл шторм в 8 баллов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пострадала прибрежная инфраструктура курортных городов Батуми и Кобулети.

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