https://news.day.az/world/1617622.html Черноморское побережье Грузии накрыл шторм - ВИДЕО
Черноморское побережье Грузии накрыл шторм - ВИДЕО
Черноморское побережье Грузии накрыл шторм в 8 баллов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пострадала прибрежная инфраструктура курортных городов Батуми и Кобулети.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре