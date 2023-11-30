Илона Маска обвинили в распространении давно опровергнутой теории заговора
Американского бизнесмена Илона Маска обвинили в пропаганде теории заговора "Пиццагейт". Об этом пишет Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Заговор начался во время выборов в США в 2016 году с целью очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон и привел к тому, что мужчина пришел в пиццерию с автоматом.
Илона Маска обвинили в распространении давно опровергнутой теории заговора, согласно которой высокопоставленные демократы связались с тайной организацией педофилов, их офис находился в вашингтонской пиццерии.
Миллиардер разместил, а затем удалил мем со ссылкой на "Пиццагейт" в соцсети X, сообщает NBC News.
Это был кадр из телешоу "Офис", на сцену наложен фальшивый диалог, чтобы создать впечатление, будто персонажи спорят о том, реален ли заговор.
"Выглядит, по крайней мере, немного подозрительно", - написал Маск .
Теорию о заговоре продвигали такие люди, как Алекс Джонс и бывшие сотрудники Дональда Трампа.
По информации NBC News, начиная с 20 ноября Маск ответил на просторе соцсети X о Pizzagate как минимум четыре раза.
В них содержатся необоснованные инсинуации о причастности журналистов.
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