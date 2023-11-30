Боррель и Мирозян обсудили региональную динамику

Состоялась встреча Верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и вопросам безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в рамках заседания министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

Стороны обсудили вопросы мира и безопасности на Южном Кавказе.

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