https://news.day.az/world/1618278.html Боррель и Мирозян обсудили региональную динамику
Боррель и Мирозян обсудили региональную динамику
Состоялась встреча Верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и вопросам безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в рамках заседания министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.
Стороны обсудили вопросы мира и безопасности на Южном Кавказе.
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