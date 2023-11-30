Иран подтвердил покупку российских истребителей

Иран подтвердил планы закупить у России Ми-28, Су-35 и Як-130. Об этом замминистра обороны Ирана, генерал Сейед Мехди Фархи заявил журналистам, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

По его словам, завершена подготовка к заключению договоренности о поставке в Иран истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130 российского производства.

Как отметил Фархи, эти самолеты и вертолеты определенно будут в распоряжении Ирана, и в настоящее время идут соответствующие процессы.

По словам генерала, Иран располагает самым мощным по количеству парком военных вертолетов в регионе. Между тем, за последние десятилетия Тегеран не приобрел ни одного нового истребителя, за исключением нескольких российских МиГ-29, которые он закупил еще в 1990-х.

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