Армен Григорян отправится с визитом в США

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян завтра отправится с визитом США.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе визита будут обсуждаться американо-армянские отношения.

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