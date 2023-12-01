https://news.day.az/world/1618561.html Армен Григорян отправится с визитом в США
Армен Григорян отправится с визитом в США
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян завтра отправится с визитом США.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
В ходе визита будут обсуждаться американо-армянские отношения.
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