Макрона критикуют за нарушения прав человека

Депутаты Европарламента обратились с открытым письмом к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом запретить использование французской полицией алгоритмического программного обеспечения для видеонаблюдения Briefcam.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает газета Le Monde.

В статье издания говорится, что после раскрытия личностей потенциальных подозреваемых при расследованиях французской полиции с помощью системы распознавания лиц, 45 депутатов Европарламента обратились к французским властям в надежде оказать на них давление перед обсуждением данного вопроса в Евросоюзе.

"45 европейских депутатов левого толка опубликовали открытое письмо президенту республики Макрону, премьер-министру Элизабет Борн и министру внутренних дел Жеральду Дарманену, в котором осудили использование данного инструмента (системы распознавания лиц. - "Газета.Ru") и потребовали запретить его использование в общественных местах в рамках будущего европейского регулирования искусственного интеллекта", - пишет издание.

В середине ноября выяснилось, что французская полиция с 2015 года использует программное обеспечение израильской компании Briefcam, позволяющее автоматически распознавать на видео человека по лицу или транспортное средство по номерному знаку.

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