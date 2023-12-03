В США заявили о начале "крупнейшей модернизации оборонной промышленной базы за 40 лет"
Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Тем временем мы начали то, что армия (сухопутные войска США - прим. ТАСС) называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет", - сообщил Остин. Глава Пентагона отметил, что на эти цели планируется выделить около $50 млрд из запрошенных американской администрацией дополнительных бюджетных ассигнований.
"Это позволит создать и поддерживать десятки тысяч хороших рабочих мест для американцев более чем в 30 штатах", - добавил Остин. Он уточнил, что речь идет, в частности, о производстве ракет в штате Аризона, военных транспортных средств в штатах Висконсин и Индиана и артиллерийских снарядов в штатах Пенсильвания, Огайо и Техас.
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