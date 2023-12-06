https://news.day.az/world/1619693.html Париж Макрона утопает в мусоре и грязи - ВИДЕО
Париж Макрона утопает в мусоре и грязи - ВИДЕО
Париж Макрона прекрасен. Правда, в ковычках.
В Телеграм-каналах распространяется видео о том, как во французской столице царит антисанитария, кругом мусор и возможно инфекции.
Во таким стал город любви в эпоху нелепого правления Эмманюэля Макрона.
Day.Az представляет вниманию кадры:
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