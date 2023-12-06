Париж Макрона утопает в мусоре и грязи

Париж Макрона прекрасен. Правда, в ковычках.

В Телеграм-каналах распространяется видео о том, как во французской столице царит антисанитария, кругом мусор и возможно инфекции.

Во таким стал город любви в эпоху нелепого правления Эмманюэля Макрона.

Day.Az представляет вниманию кадры: