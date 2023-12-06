ХАМАС обвинили в накачивании заложников психоактивными веществами

Член комитета по здравоохранению Кнессета Ронит Эндевельт заявил, что ХАМАС давал заложникам транквилизаторы и, возможно, другие психоактивные вещества, чтобы они "выглядели счастливыми" на пути к пункту обмена в день освобождения. Об этом пишет The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о препаратах типа Clonex (Клоназепам). Препарат обладает седативным и расслабляющим воздействием и применяется для лечения биполярного и тревожного расстройств. Его действие длится от 6 до 12 часов.

В этой связи председатель комитета Йони Машрики заявил, что израильский минздрав должен распространить эту информацию по медицинским организациям всего мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!