Армия Израиля уничтожила половину командиров батальонов ХАМАС в Газе

Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военной операции в секторе Газа уничтожили не менее половины командиров батальонов радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту ЦАХАЛ уже уничтожил половину командиров батальонов ХАМАС. Войска продолжают продвижение внутри сектора Газа при существенной поддержке с воздуха. Эта кампания уже существенно сократила военные возможности ХАМАС", - сказал он.

"С начала устроенной ХАМАС резни 7 октября движение ХАМАС выпустило более 11,5 тыс. ракет по Израилю. Более 2 тыс. таких запусков завершились сбоями, большинство из таких снарядов упало в самом секторе Газа, приведя к существенным разрушениям", - отметил Леви.

Он констатировал, что "ЦАХАЛ начал третью фазу наземной операции [в секторе Газа] с окружения город Хан-Юнис [в южной части анклава] в рамках продолжения действий по уничтожению террористической организации ХАМАС на земле и под землей". "На севере сектора Газа ЦАХАЛ уже захватил основные укрепленные районы ХАМАС", - добавил Леви.

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