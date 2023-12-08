Глава МИД Великобритании обратился с призывом к Израилю

Глава министерства иностранных дел Великобритании призвал Израиль "вести себя иначе" на юге сектора Газы на фоне продолжения военной кампании Израиля в анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

"Я очень ясно сказал им, когда был там всего неделю назад, что мы не можем допустить повторения того, что произошло на севере и на юге с точки зрения ущерба, нанесенного гражданскому населению", - сказал Кэмерон, добавив, что Израилю следует "вести себя иначе" на юге Газы.

До этого сообщалось, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс посетит Израиль и Палестину для обсуждения с лидерами вопросов предоставления большей гуманитарной помощи населению сектора Газа и поддержку Лондоном Палестинской национальной автономии (ПНА).

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