Арабский канал заявил, что война Израиля с ХАМАС продлится долго

Война Израиля с сектором Газа не закончится "в ближайшее время". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет катарский телеканал Al Jazeera.

Как отмечает канал, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан приветствовал это решение, заявив, что единственный способ добиться прекращения огня в регионе - это вернуть всех удерживаемых в Газе израильских заложников домой и уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС.

Накануне израильские медиа, ссылаясь на анонимных израильских чиновников, заявили, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребуется как минимум три-четыре недели для операции в Хан-Юнисе (на юге сектора Газа), а затем еще три-четыре недели, чтобы завершить "первый этап" войны. Это указывает на то, что у израильских властей есть давние планы на этот конфликт, и он не закончится в ближайшее время, указали в Al Jazeera.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции "Наводнение Аль-Акса" и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название "Железные мечи".

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