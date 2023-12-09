Армения купила программу для слежки за своими гражданами

"Следственный комитет Армении купил компьютерную программу стоимостью около 70 тысяч долларов, которая теперь позволит быстрее отслеживать социальные сети".

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

"На покупку проекта из государственного бюджета было выплачено 28 миллионов 326 тысяч драмов, покупка осуществлена у ООО "Микроринг". Программа называется "Мальтего". Эта компьютерная программа представляет собой очень мощную систему сбора информации. Она позволяет искать любую информацию на страницах социальных сетей, адресах электронной почты, номерах телефонов. Местоположение разыскиваемого человека также можно определить с помощью этой программы.

Другими словами, с помощью этой программы можно провести разведывательную деятельность в открытых источниках Интернета, узнать, например, сколько людей распространило "призывы к насилию" в отношении Никола Пашиняна и т.д.", - говорится в сообщении.

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