https://news.day.az/world/1636082.html Израиль отверг требования ХАМАС
Израиль отверг требования ХАМАС
Израиль сообщил, что отвергает требования палестинского движения ХАМАС по сделке с освобождением заложников, однако готов продолжать переговоры по данной теме, передает Day.Az со ссылкой на портал Axios.
"Израиль сообщил египетским и катарским посредникам, что, хотя он отвергает большинство требований ХАМАС в ответ на его последнее предложение о сделке по заложникам, он готов начать переговоры", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в основе будущих обсуждений должны быть первоначальные предложения, которые были выдвинуты две недели назад.
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