Администрация США признала ошибки в своем подходе к конфликту в Газе

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на закрытых встречах с американцами арабского происхождения на прошлой неделе признал, что подход администрации Джо Байдена к конфликту в секторе Газа содержит ошибки. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы отлично знаем, что с 7 октября мы допустили оплошности в том, как реагировали на этот кризис", - цитирует Файнера издание. Чиновник добавил, что он "не уверен" в том, что израильское правительство хочет делать "значимые шаги" на пути к обретению Палестиной государственности.

Представитель Белого дома также перечислил меры, принимаемые Вашингтоном в целях прекращения войны в секторе Газа. По словам Файнера, крайне важным для создания палестинского государства будет установление официальных дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но это потребует некоторых политических жертв от обеих стран, а также от Соединенных Штатов.

"Нам придется сделать кое-что для Саудовской Аравии, и это не будет благосклонно встречено в этой стране и в нашем Конгрессе. Готов ли будет Израиль пойти на то, чего от него потребуют, а именно на значимые шаги навстречу палестинцам в вопросе [сосуществования] двух государств. Не знаю, положителен ли ответ на этот вопрос. У меня нет уверенности в нынешнем израильском правительстве", - сказал он.

Кроме того, Файнер признал, что администрация Байдена должна была быстрее официально осудить несколько заявлений израильских чиновников, в том числе сравнения "жителей Газы с животными", пишет The New York Times. "Мы хотели сосредоточиться на решении проблемы, а не вступать в риторические перепалки <...>. Мы недостаточно четко дали понять, что полностью отвергаем и не соглашаемся с подобными настроениями", - приводит газета слова Файнера.

Чиновник назвал недопустимым, что в заявлении Байдена, опубликованном 14 января, спустя 100 дней после атаки ХАМАС, ничего не говорится об убийствах палестинцев. "Этому нет извинения. Это не должно было произойти. Уверен, это не повторится. Мы все понимаем, что был нанесен огромный урон", - сказал он.

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