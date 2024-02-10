США ликвидировали 17 боевиков-хуситов

В ночь с 9 на 10 февраля в результате авиаударов США ликвидированы 17 боевиков-хуситов.

Как передает Day.Az со ссылкой на France24, йеменская повстанческая группировка обнародовала информацию об этом после похоронной церемонии, проведенной в столице - Сане.

СМИ хуситов опубликовали имена погибших.

Напомним, после атак хуситов на грузовые суда в Красном море США и Великобритания нанесли несколько авиаударов по военным объектам йеменской вооруженной группировки.

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