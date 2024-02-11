Землетрясение в Турции

В турецкой провинции Хаккари произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Юксекова, очаг залегал на глубине 5,74 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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