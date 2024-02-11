https://news.day.az/world/1636354.html В офисах компании Huawei во Франции прошли обыски
В офисах компании Huawei во Франции прошли обыски
В офисах телекоммуникационной компании Huawei во Франции был проведен обыск.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Le Matin", компания подозревается в несоблюдении профессиональной этики.
Факт расследует Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции.
Подробности расследования не сообщаются.
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