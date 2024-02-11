В офисах компании Huawei во Франции прошли обыски

В офисах телекоммуникационной компании Huawei во Франции был проведен обыск.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Le Matin", компания подозревается в несоблюдении профессиональной этики.

Факт расследует Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции.

Подробности расследования не сообщаются.

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