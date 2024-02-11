Глава МИД Ирана озвучил позицию по ближневосточному конфликту

Прекращение израильской агрессии против палестинского народа в секторе Газа является ключом к восстановлению безопасности и стабильности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступивший в Дамаске на пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

"Конфликт на Ближнем Востоке невозможно решить путем войны и принудительных мер, - подчеркнул глава иранского МИД, выступление которого транслировал телеканал Al Mayadeen. - Мы отвергаем планы оккупантов по насильственному переселению палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан, мы предупреждаем, что такие действия не останутся без ответа".

Иранский министр решительно осудил удары ВВС США по населенным пунктам на востоке Сирии. "Мы считаем незаконным присутствие американских войск на сирийской территории и выражаем соболезнования сирийскому народу, пострадавшему от агрессивных действий США", - указал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!