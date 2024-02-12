Cтраны ЕС хотят большей автономии от США в вопросах обороны

Все больше стран ЕС, включая наиболее ярых сторонников США, считают, что сообществу необходимо больше стратегической автономии в вопросах обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразили обозреватели агентства Bloomberg.

"Идея о большей стратегической автономии Европы [в обороне] раньше была в основном умозрительной концепцией, которую поддерживали Франция и несколько других стран. Однако сегодня даже дипломаты из стран Центральной и Восточной Европы, самых ярых союзников США, говорят о том, что ЕС необходимо иметь возможности и средства действовать самостоятельно, пускай и в рамках НАТО", - отмечается в материале. При этом журналисты признают, что момент, когда ЕС сможет добиться автономии в НАТО, "наступит не скоро".

Бывший американский лидер Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, 10 февраля, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, вспомнил одну из встреч с лидерами стран НАТО. По его словам, тогда один из президентов спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны РФ, если какая-то страна не будет делать взносы на оборону в НАТО. Трамп тогда ответил, что не будет такую страну защищать и, более того, "поощрял бы делать все, что они (РФ) захотят". Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто из лидеров задал ему такой вопрос.

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