Хуситы атаковали корабль в Красном море

Мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" выпустили в понедельник две ракеты по грузовому судну в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"12 февраля <...> поддерживаемые Ираном хуситы выпустили две ракеты с находящейся под их контролем территории Йемена в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Обе ракеты были запущены в сторону грузового судна MV Star Iris", - говорится в заявлении, опубликованном командованием в X(ранее Twitter).

Судно получило "незначительные повреждения", экипаж не пострадал, указали в СЕНТКОМ.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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