Германия повысит финансовые траты на оборону

Германия в 2024 году впервые достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону и в будущем не отступит от нее. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время", - отметил он. Канцлер добавил, что сейчас Германия располагает средствами из специального фонда на оборону объемом €100 млрд, который уже освоен на 80%.

По заверениям Шольца, Вооруженные силы ФРГ уже сейчас в состоянии осуществлять заказы со сроком исполнения "в конце 2020-х и 2030-х годов". "Таким образом, Германия точно будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе", - сказал он.

"Я полагаю, что все европейские страны - члены НАТО будут выполнять эти критерии", - добавил канцлер.

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